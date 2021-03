Vaccinul american Johnson & Johnson, aprobat în UE Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a autorizat utilizarea in Uniunea Europeana a vaccinului anti-Covid realizat de compania americana Johnson & Johnson, potrivit unui comunicat al instituției. Vaccinul este cel de-al patru autorizat in UE, dupa cele produse de Pfizer/BioNTech, Moderna și AstraZeneca/Oxford. Johnson& Johnson se va administra intr-o singura doza. Potrivit unor studii, vaccinul este eficient pentru persoanele cu varste de peste 18 ani și are o eficacitate de 67%. Vaccinul consta intr-un vector ce utilizeaza un adenovirus uman (virusul responsabil de raceala obisnuita) pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

