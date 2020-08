Moderna Inc a spus miercuri ca au fost incheiate acorduri pentru cantitați mici ale vaccinului sau experimental la un preț cuprins intre 32 și 37 de dolari per doza, relateaza Reuters, citand CEO-ul companiei, scrie Hotnews. ”Vom fi responsabili pentru un preț mai mic in timpul pandemiei”, a spus șeful executiv Stephane Bancel in […] The post Vaccinul american contra Covid-19 va costa mai puțin de 40 USD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .