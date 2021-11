Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruta Kovesi, anunța ca a coordonat, miercuri si joi, o operatiune in cadrul careia au avut loc perchezitii, arestari si confiscari in valoare de 23 de milioane de euro in Republica Ceha, Romania si Slovacia, potrivit unui comunicat al EPPO . Patru persoane…

- Germania trimite o echipa medicala de evaluare in Romania Foto: Arhiva RRA Germania trimite o echipa medicala de evaluare în România. Este vorba despre patru persoane din serviciului medical al forțelor armate germane care vor sosi astazi în România…

- Ianis Hagi (22 de ani) a declarat, vineri seara, dupa infrangerea suferita in Germania, ca jucatorii sunt triști pentru ca puteau obține macar o remiza. “Nici nu vreau sa ma gandesc la chestia asta, daca a fost cel mai frumos gol. Plecam din Germania fara niciun punct. Normal sa fiu dezamagit. Cand…

- Fotbalistul primei representative a Romaniei, Andrei Burca, a acordat un interviu site-ului oficial al FRF , in care a prefațat meciul cu Germania din preliminariile CM 2022. “Suntem constienti ca o sa ne astepte o partida dificila impotriva unei echipe de top a lumii, nu numai a Europei. Din punctul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, joi, pe Peer Gebauer, ambasadorul agreat al Republicii Federale Germania in Romania, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare. Potrivit unui comunicat al MAE transmis, joi, AGERPRES, in cadrul intrevederii, seful diplomatiei romane…