Cine este Nicolae-Ionel Ciuca, propus pentru functia de prim-ministru

Potrivit CV ului publicat pe pagina Ministerului Apararii Nationale, Nicolae Ciuca s a nascut pe 7 februarie 1967 in localitatea Plenita, judetul Dolj. Este casatorit si are un copil. Din anul 2019 este ministru al Apararii Nationale, iar in anul 2020 21 decembrie… [citeste mai departe]