Un numar de 140 de pacienti care au venit sa fie vaccinati impotriva COVID-19 marti intr-un centru de vaccinare din nord-estul Frantei au primit din greseala o injectie cu ser fiziologic in locul unei doze de Pfizer /BioNTech, incidentul neavand consecinte asupra sanatatii lor, relateaza AFP. ”Marti dupa-amiaza, 140 de persoane au primit o injectie numai cu ser fiziologic” in centrul de vaccinare din Epernay, a indicat Centrul medical universitar (CHU) din Reims (nord-est). Aceasta injectie ”nu are consecinte pentru sanatate, cu toate acestea, cursul vaccinarii ramane incomplet”, a explicat CHU…