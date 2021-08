Stiri pe aceeasi tema

- Comuna ieșeana Cristești a ajuns la o incidența de 2,05 la mia de locuitori in ceea ce privește numarul de persoane infectate cu COVID-19 (numeric, este vorba despre 8 persoane in toata comuna). Conform legislației in vigoare, in aceasta situație se aplica o serie de masuri preventive care au drept…

- O doctorita de 26 de ani, din Cluj, a fost retinuta de politisti pentru ca ar fi eliberat adeverinte false de vaccinare anti-covid In dosar a mai fost retinut si un barbat de 41 de ani. Acesta ar fi determinat-o pe doctorita sa acceseze registrul electronic de evidenta a vaccinarilor si sa emita mai…

- Pentru a beneficia de gratuitate, studentii Politehnice iesene trebuie sa fi parcurs schema completa de vaccinare impotriva COVID-19 cu unul dintre serurile aprobate (Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson).Pentru a putea beneficia de gratuitatea la cazare timp de o luna, studentii trebuie…

- Dupa 10 zile consecutive in care in municipiul Iasi rata de incidenta COVID-19 s-a situat la plafonul de 0,03 cazuri noi la mia de locuitori, ieri, rata a ajuns la 0,04 . Potrivit raportarilor, au fost depistate in urma testelor sase noi cazuri de infectie cu SARS COV 2. In schimb, nu a fost anuntat…

- Un barbat in varsta de 40 de ani, din comuna Ion Neculce a judetului Iasi, a decedat la scurt timp dupa ce, in cursul diminetii de vineri, a fost intepat de o albina, scrie Agerpres.„La ora 10,35 a fost primita o solicitare din localitatea Buznea, comuna Ion Neculce, pentru un barbat in varsta de 40…

- La 32 de ani, actorul Cristian Gheorghe a lasat in urma teatrul și a decis sa se reinventeze. Așa a ajuns invațator intr-o școala dintr-o comuna aflata la 20 km de București, unde, alaturi de romana și matematica, ii invața pe cei mici educație financiara, dar și sa-și valorifice talentele pentru a…

- Autoritațile au prezentat astazi topul localitaților din Romania in funcție de procentul acoperirii vaccinale. Astfel, din datele centralizate pana la 26 mai, clasamentul este condus de o comuna din Timiș, urmata de un oraș din Harghita. Potrivit topului prezentat de platforma RO Vaccinare, intre primele…

- Aproape o treime fata de saptamana trecuta, cand in Iasi au fost desfasurate mai multe maratoane pentru vaccinare, cel mai mare fiind la UMF, cand in 64 de ore au fost imunizate 4.649 de persoane. In mod concret, in total in Iasi au fost efectuate 298.938 de vaccinari, iar din acest numar total 169.968…