- Cercetarea facuta in Suedia și publicata in revista JAMA Internal Medicine examineaza riscul imbolnavirii cu COVID-19 pentru o persoana dintr-o familie in care unul sau mai mulți membrii au imunitate in fața coronavirusului. Aproape doua milioane de oameni au participat la studiul care a scos la iveala…

- In ultimele 24 de ore, au fost vaccinate peste 18.400 de persoane, din care peste 15.600 cu prima doza sau cu doza unica de la Johnson & Johnson.In acelasi interval, au fost raportate opt reactii adverse: trei la vaccinul Pfizer si cinci la cel produs de Johnson & Johnson. Alte 74 de reactii adverse…

- Pragul de 10 milioane de doze de vaccin administrate in Romania in cadrul campaniei naționale de imunizare impotriva COVID-19 a fost depașit joi, anunța reprezentanții RoVaccinare. Informația a fost facuta publica pe pagina de Facebook RoVaccinare . „Peste 10 milioane de doze administrate in Romania!…

- Anunțul a fost facut de Comitetul național pentru coordonarea campaniei de vaccinare anti-COVID-19 pe pagina de Facebook - RO Vaccinare.Vaccinarea ramane cea mai la indemana soluție de protecție impotriva COVID-19.Prin vaccinare impotriva COVID-19:- se reduce riscul de infectare;- se reduce riscul de…

- Guvernul anunța, sambata, ca peste 5 milioane de romani s-au vaccinat impotriva coronavirusului. Inițial, autoritațile iși propusesera sa vaccineze 5 milioane de romani pana la 1 iunie. Estimarile inițiale au fost astfel prea optimiste, ținta fiind atinsa cu o intarziere de doua luni, „Astazi…