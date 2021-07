Stiri pe aceeasi tema

- World Vision Romania va colabora cu Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), cu alte instituții și autoritați naționale și locale pentru ca beneficiarii fundației și comunitațile in care este prezenta sa aiba acces la vaccinurile anti-COVID-19…

- World Vision Romania va derula o campanie de promovare si mobilizare a populatiei pentru vaccinarea anti-COVID-19 in satele romanesti, potrivit unui comunicat al acestei organizatii, transmis, luni, AGERPRES. World Vision Romania va colabora cu Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind…

- Peste 270 de voluntari ai Asociației de Cruce Roșie din Republica Moldova vor fi implicați in informarea populației despre importanța și beneficiile vaccinarii impotriva Covid-19, la nivel național.

- Prefectura Giurgiu a anuntat, joi, ca 150 de detinuti de la Penitenciarul Giurgiu au fost vaccinati, din totalul celor 745 care au solicitat imunizarea. Vaccinarea s-a facut cu Pfizer si va continua in perioada urmatoare. ”La data de 05 mai a.c., au fost vaccinate 150 de persoane din cadrul…

- Vaccinarea fara programare va fi deschisa in toate centrele din țara incepand din acest week-end, pe tot parcursul programului pentru persoanele peste 60 de ani și de la ora 14 pentru celelalte categorii, pe baza bonurilor de ordine eliberate in centre, precizeaza CNCAV. Totuși, persoanele programate…

- Autoritațile locale anunța ca in Sectorul 2 al capitalei va fi inființat un centru de vaccinare. De asemenea, Primaria lucreaza la proiectul unui punct de vaccinare de tipul drive-thru.Viitorul centru de vaccinare va avea 10 fluxuri și va fi deschis intr-o cladire a Universitații Tehnice de Construcții.…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat marți ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 85.604 persoane și au fost raportate 41 de reacții...

- Franta analizeaza posibilitatea de a propune vaccinarea cu serul AstraZeneca persoanelor cu varste sub 55 de ani, in urma semnarii unui document pe proprie raspundere, in cazul in care autoritatea sanitara isi da acordul in acest sens, transmite agenția EFE, preluata de Agerpres.