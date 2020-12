Șeful Comitetului național de coordonare a activitații de vaccinare anticovid, col. dr. Valeriu Gheorghița, afirma ca Romania va fi gata de vaccinare in 10 zile, iar persoanele care se imunizeaza primesc adeverințe pe hartie sau electronice privind data vaccinarii, tipul vaccinului, seria și lotul, relateaza Digi24. Primele care primesc serul vor fi cadrele medicale, acceptarea […] The post Vaccinarea romanilor, dupa 27 decembrie. Cei imunizați primesc adeverințe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .