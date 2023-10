Stiri pe aceeasi tema

- Dupa debutul vaccinarii ratelor impotriva gripei aviare in Franta, SUA, Canada si Japonia au inceput sa isi restranga importurile de produse din carne de pasare din Franta, masuri cu consecinte economice limitate, pentru moment, transmite AFP."Incepand din momentul in care am demarat vaccinarea,…

- Franta va incepe luni, sa vaccineze ratele pentru a le proteja de gripa aviara, in speranta ca va evita o noua explozie a acestei infectii virale care a condus la eutanasierea a zeci de milioane de pasari in ultimii ani, informeaza AFP. „Am primit deja vaccinurile la cabinetele noastre. Putem incepe…

- Caz unic in Europa, Franta incepe luni, 2 octombrie, sa vaccineze ratele pentru a le proteja de gripa aviara, in speranta ca va evita o noua explozie a acestei infectii virale care a condus la eutanasierea a zeci de milioane de pasari in ultimii ani, informeaza agenția France Presse, preluata de Agerpres.Sectorul…

- "Saptamana viitoare va incepe campania de vaccinare antigripala. Medicii de familie vor putea prescrie categoriilor la risc vaccinul gripal compensat integral", a afirmat Rafila.Potrivit ministrului, actiunea de vaccinare propriu zisa se va face fie la medicul de familie, fie la farmaciile care sunt…

- Marile puteri economice ale lumii membre ale G7 (Statele Unite, Regatul Unit, Franța, Canada, Germania, Italia și Japonia) au promis miercuri, la Vilnius, un ajutor militar pe termen lung Ucrainei, decizie ce a fost salutata de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care, insa, a precizat ca acest…

- Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a acuzat miercuri, 12 iulie, Occidentul ca pune in pericol vietile ucrainenilor in beneficiul exclusiv al companiilor care vand arme Kievului, transmite AFP. Occidentul „impinge o natiune saraca precum Ucraina (…) sa lupte pentru a umple buzunarele…

- Inghițindu-și dezamagirea fața de lipsa unui calendar de aderare la NATO, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri (12 iulie) ca rezultatele summitului de la Vilnius au fost in general bune și a salutat o serie de anunțuri privind noile ajutoare militare din partea aliaților, potrivit…

- Garanțiile de securitate pentru Ucraina pe care, conform cancelarului german Olaf Scholz, urmeaza sa le stabileasca Grupul G7, risca sa genereze probleme pentru Rusia, a avertizat miercuri Kremlinul. ”Prin formularea de garantii de securitate destinate Ucrainei, aceste tari aduc atingere securitatii…