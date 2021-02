Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat sambata ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in Romania 2.719 noi cazuri de Covid și 94 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus. Pana sambata, in Romania au fost confirmate 709.194 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 650.189…

- Pana astazi, 4 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 643.559 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 577.198 de pacienți au fost declarați vindecați. Cod de ploi și vant in 13 județe, viscol și ninsori la munte. Prognoza speciala pentru București In urma…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 13.969 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 16.12.2020 (10:00) – 17.12.2020 (10:00) au fost raportate 107 decese (57 barbați și 50 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați…

- Ultimul bilanț al Grupului de Comunicare Strategica arata ca din 15.701 de teste efectuate in ultimele 24 de ore 4.916 au avut rezultate pozitive. De ieri pana azi au mai decedat 135 de pacienți infectați cu noul coronavirus. Pana astazi, 2 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 484.550…

- In ultimele 24 de ore, 115 bistrițeni au fost depistați cu CoVid-19, 4 pacienți au fost declarați vindecați, iar alți 4 pacienți au decedat. De asemenea, au fost procesate 380 de teste. La nivel național, au fost inregistrate 9.685 cazuri noi de CoVid-19, 160 de pacienți au decedat, iar alți 1.132 sunt…

- In ultimele 24 de ore, alți 137 de bistrițeni au fost depistați cu CoVid-19, printre care un cadru medical, trei angajați ai unor primarii și 69 de pacienți ai secției de psihiatrie din cadrul Spitalului Orașenesc Beclean, și ai 7 ai unui centru de dializa. DE asemenea, trei pacienți infectați cu CoVid-19…