Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea copiilor ar putea deveni obligatorie, dupa ce deputatii Comisiei pentru sanatate au votat, luni, 2 martie, in unanimitate, introducerea acestui amendament in proiectul legii vaccinarii. „Inca nu am terminat raportul, am terminat sedinta comisiei in care am dezbatut Legea vaccinarii. Daca…

- Vaccinarea copiilor ar putea deveni obligatorie, au decis, astazi, deputatii Comisiei pentru sanatate. Proiectul de lege trebuie sa primeasca votul plenului Camerei Deputatilor, care este decizionala.

- Legea care introduce obligativitatea vaccinarii copiilor a primit un raport de admitere, luni, in comisia de sanatate, intr-o sedinta "tehnica" care nu a fost anuntata public si la care presa nu a avut acces.Raport de admitere pentru legea vaccinarii obligatorii, in comisia de sanatate,in absenta presei.…

- Legea privind eliminarea pensiilor speciale se afla pe ordinea de zi a sedintei Camerei Deputatilor de miercuri. Cu o zi inainte, Comisia de munca a adoptat in unanimitate propunerea de eliminare a tuturor pensiilor speciale, cu exceptia celor ale militarilor si politistilor.Camera Deputatilor…

- PNL nu va vota, miercuri, proiectul de lege privind reducerea nivelului cotei standard de TVA de la 19% la 16% de la 1 ianuarie 2020, a anuntat premierul Ludovic Orban, cu toate ca initiativa apartine unui liberal. Ludovic Orban a ținut sa explice ca proiectul de lege privind reducerea nivelului cotei…

- Propunerea legislativa privind reducerea nivelului cotei standard de TVA de la 19% la 16% de la 1 ianuarie 2020 a primit, marti, raport favorabil din partea Comisiei pentru buget – finante a Camerei Deputatilor. Proiectul aduce modificari Codului fiscal si prevede, pe langa reducerea nivelului cotei…

- Propunerea legislativa a PNL privind reducerea nivelului cotei standard de TVA de la 19% la 16% de la 1 ianuarie 2020 a primit, marti, raport favorabil din partea Comisiei pentru buget – finante a Camerei Deputatilor, transmite Agerpres. Proiectul aduce modificari Codului fiscal si prevede,…

- ​Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor reia, marti, dezbaterile cu privire la doua proiecte de lege referitoare la pensiile speciale, initiate de PNL si, respectiv, USR. Sedinta comisiei este programata sa înceapa la ora 16,00. Proiectul PNL propune eliminarea pensiilor de…