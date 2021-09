Vaccinarea, INSUFICIENTĂ pentru oprirea pandemiei. Anunț pesimist al OMS: Noile variante schimbă regulile jocului In contextul apariției variantelor virusului, care sunt ”tot mai transmisibile și mai virale”, vaccinurile ar putea sa nu fie suficiente pentru eradicarea pandemiei, a spus reprezentantul OMS. ”Daca luam in calcul faptul ca noul coronavirus va continua sa inregistreze mutatii si sa ramana printre noi, atunci trebuie sa anticipam cum sa ne adaptam in mod treptat strategia de vaccinare transmiterii endemice si sa obtinem cunostinte foarte pretioase despre impactul dozelor suplimentare”, a declarat Hans Kluge.Referindu-se la obiectivul anunțat in mai, cand a spus ca pandemia va disparea cand va fi… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

