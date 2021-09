Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare in școli, ce trebuia sa inceapa pe 13 septembrie prin intermediul echipelor mobile, este blocata din cauza reglementarilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal legata de formularele care trebuie sa fie completate de parinți, a precizat luni ministrul Educației, Sorin…

- „Avem un progres important al vaccinarii in randul elevilor, dar inca nu avem organizate echipele de vaccinare in școli care sa vina in sprijinul elevilor care vor sa se vaccineze și care beneficiaza de acordul parinților pentru vaccinare. Avem o problema de reglementare, pentru ca școlile nu sunt autorizate…

- Campania de vaccinare in școli trebuia sa inceapa chiar in prima zi de școala, dupa cum anunța medicul Valeriu Gheorghița. Aceasta este, insa, blocata din cauza reglementarilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal legata de formularele ce trebuie completate, a precizat luni ministrul Educației,…

- Ministerul Educației a fost sancționat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal pentru un formular trimis anul trecut in legatura cu interdicția de a inregistra orele online, a dezvaluit joi seara, la Digi24, ministrul educației, Sorin Cimpeanu.

- Nu doar problema maștilor de protecție a fost discutata astazi in ședința de la Ministerul Sanatații, ci și situația vaccinarii copiilor. Ministrul Cimpeanu a dat asigurari ca, in școlile unde va exista interes pentru imunizare, vor fi pregatite echipe mobile. Astfel, odata cu deschiderea școlilor,…

- Sorin Cimpeanu a spus ca formularul prin care parintii isi pot da acordul pentru vaccinarea elevilor va fi lansat in școli in prima zi a noului an școlar. El a susținut, din nou, ca in fiecare școala va fi desemnata o persoana care sa faciliteze legatura intre DSP si parinti, pentru a raspunde tuturor…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat marti ca la inceputul anului scolar va fi distribuit un formular catre parinti prin care acestia vor putea sa isi exprime acordul sau dezacordul privind imunizarea copiilor lor in unitatile de invatamant.

- In comuna clujeana Floresti a fost inregistrat cel mai mare numar de persoane imunizate 14.234 de persoane , anunta presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS CoV 2, Valeriu Gheorghita.Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului national de coordonare…