Campania de vaccinare in scoli se amana. Autoritatile spun ca trebuie identificate spatiile potrivite pentru imunizari si trebuie finalizate consultarile cu asociatiile de parinti si elevi pe aceasta tema. Decizia vine in ciuda faptului ca Valeriu Gheorghita a anuntat ca vaccinarea elevilor va incepe inca din prima zi de scoala. Deși coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, spunea saptamana trecuta ca, de luni, vor incepe imunizarile si in scoli, acest lucru nu se intampla inca nicaieri in tara, transmite Comitetul de Coordonare a Vaccinarii Trebuie identificate spatiile potrivite…