Un numar de 14.850 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 2.721 reprezinta prima doza, 2.279 – doza a doua si 9.850 – doza a treia, a informat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, duminica. In luna octombrie erau imunizate in 24 de ore aproximativ 130.000 de persoane, 86.000 cu prima doza. Potrivit CNCAV, de la inceputul campaniei de vaccinare anti-COVID, in 27 decembrie 2020, au fost administrate 16.049.850 doze de vaccin pentru 7.987.790 de persoane, 7.880.457…