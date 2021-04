Stiri pe aceeasi tema

- A fost anunțat de catre autoritațile cipriote ca, începând cu data de 10 mai, va intra în vigoare renuntarea la carantina pentru vizitatorii din alte state ale Uniunii Europene si multe alte tari. Condițiile pentru aplicarea masurii Conditia…

- Turistii americani urmeaza sa fie primiți in Uniunea Europeana in lunile urmatoare, cu conditia sa fie vaccinati impotriva Covid-19, a spus presedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen intr-un interviu acordat cotidianului american New York Times . „Americanii, din cate stim, folosesc vaccinuri…

- Turiștii americani ar putea sa calatoreasca din nou in vacanța in Europa incepand din aceasta vara daca se vaccineaza impotriva Covid-19. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene a sugerat ca americanii care și-au finalizat schema de vaccinare vor putea vizita Uniunea Europeana, relateaza…

- Turisti americani urmeaza sa fie autorizati sa vina in Uniunea Europeana (UE) in lunile urmatoare, cu conditia sa fie vaccinati impotriva covid-19, anunta presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula Von der Leyen intr-un interviu acordat cotidianului american The New York Times (NYT). ”Americanii,…

- O decizie in acest sens au luat deocamdata autoritațile din Germania, Italia, Letonia, Lituania, Cipru, Spania, Țarile de jos și Franța. O serie de țari din UE au anunțat reluarea de vineri, 19 martie, a campaniei de vaccinare a populației impotriva COVID-19 cu AstraZeneca, dupa declarația Agenției…

- Fondul suveran rus (RDIF) a anuntat luni ca a incheiat acorduri de productie a vaccinului impotriva covid-19 Sputnik V ”cu societati din Italia, Spania, Franta si Germania” in asteptarea omologarii vaccinului in Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP.

- Ministrul grec al turismului, Harry Theocharis, a declarat, marți, ca țara sa va putea fi vizitata in aceasta vara de persoanele vaccinate impotriva COVID-19, de cele care au un test negativ și de cele ce au dobandit anticorpi in urma unei infectii cu noul coronavirus, informeaza Agerpres , care citeaza…

- Slovacia va impune de miercuri interdictie de circulatie pe timp de noapte, a anuntat Ministerul Sanatatii, in contextul in care aceasta tara se lupta cu cea mai ridicata rata de mortalitate de COVID-19 din lume, transmite AFP. Potrivit unui decret guvernamental, slovacii nu vor mai fi autorizati sa…