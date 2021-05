Cadrele medicale spun ca nu dispun de suficiente fonduri pentru a acoperi costurile echipamentelor de protecție și materialele logistice in vederea vaccinarii populației impotriva COVID-19. Medicii de familie care se alatura campaniei anti-covid incep imunizarea in propriile cabinete cu vaccinul Johnson&Johnson (Janssen). Exista mai multe aspecte de care noi trebuie sa ținem cont cand facem acest vaccin. El trebuie sa se faca in anumite condiții, folosind un echipament corespunzator in fiecare zi. In al doilea rand, avem nevoie de un sistem informatic integrat, sa ni se instaleze programul prin…