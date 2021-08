Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea impotriva COVID-19 va deveni obligatorie, cel tarziu la jumatatea lunii septembrie, pentru toti membrii Fortelor Armate ale Statelor Unite. Anuntul a fost facut de secretarul american al Apararii, intr-o nota adresata angajatilor Pentagonului.

- Pe masura ce se vorbește frecvent despre campania de vaccinare impotriva COVID-19 de la nivel național, pe care autoritațile o vor accelerata, dar și despre varianta Delta, prezenta și in Romania, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV)…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 va deveni obligatorie cel tarziu la jumatatea lunii septembrie pentru toti membrii fortelor armate americane, a anuntat luni ministrul apararii din SUA, Lloyd Austin, intr-o nota adresata angajatilor Pentagonului, relateaza AFP, Reuters si EFE. Responsabilul apararii…

- Guvernul leton vrea ca vaccinarea impotriva COVID-19 sa devina obligatorie pentru cadrele medicale si din educatie, informeaza dpa. Pana in prezent, circa o treime din populatie a primit cel putin o doza de vaccin impotriva COVID-19.

- Academia franceza de medicina și cea de farmacie au precizat, printr-un comunicat comun, ca singura opțiune realista pentru menținerea sanatații publice o reprezinta vaccinarea obligatorie impotriva coronavirusului a populației incepand de la varsta de 12 ani, informeaza News.ro . Numai așa se poate…

- Treptat, vaccinul impotriva noului coronavirus devine obligatoriu. Deocamdata, doar intr-o natiune importanta din Europa. Marea Britanie are in vederea impunerea obligativitatii vaccinarii impotriva COVID-19 pentru personalul medical, in incercarea de a stopa infectiile din mediul spitalicesc, a declarat…

- Noul centru mobil care este amenajat de autoritatea locala va avea doua puncte de imunizare in care se va administra serul produs de Pfizer-BionTech.Centrul va fi deschis zilnic, in intervalul orar 8.00 - 20.00, timp in care copiii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani vor putea fi vaccinati impotriva…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 va fi obligatorie in Arabia Saudita de la 1 august pentru a intra in orice spatiu public sau privat, precum si pentru a utiliza transportul public, a informat marti guvernul saudit, potrivit AFP. Acest anunt, destinat stimularii programului de vaccinare din regat,…