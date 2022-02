Stiri pe aceeasi tema

- Austria a impus vaccinarea obligatorie anti-COVID pentru toate persoanele in varsta de peste 18 ani. Este prima țara din Europa care a adoptat astfel de masuri radicale. Cei care refuza sa se imunizeze risca amenzi de 600 de euro pana la 3.600 de euro.

- Din 1 februarie, vaccinarea anti COVID 19 va fi obligatorie in Austria prima tara din Europa in care se va implementa obligativitatea vaccinarii.Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a spus, la Digi24, ca certificatul verde pentru locul de munca nu mai este o urgenta, pentru ca pana la implementarea…

- Vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19: Șeful OMS din Europa o numește o spluție de ultima instanța Vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19: Șeful OMS din Europa o numește o spluție de ultima instanța Vaccinarea obligatorie impotriva coronavirusului este ”o solutie de ultima instanta”, a declarat…

- „Este clar ca Europa se indreapta catre vaccinarea obligatorie anti-COVID-19. Cehia trebuie sa urmeze aceeasi cale”, a declarat ministrul ceh al sanatatii Adam Vojtech, conform sursei citate. El a adaugat ca decretul cu vaccinarea obligatorie va fi publicat saptamana viitoare si ar trebui sa devina…

- Tarile trebuie sa ia in considerare vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19, a declarat Robb Butler, directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Europa, potrivit GBNEWS. Deocamdata, prima tara din Europa care a decis obligativitatea vaccinarii este Austria.

- Austriecii care refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19 vor putea fi amendați cu sume ce pot ajunge pana la 3.600 de euro dupa ce vaccinarea obligatorie a coronavirusului va intra in vigoare din luna februarie a anului viitor.In prima instanța autoritațile austriece le vor oferi o programare persoanelor…