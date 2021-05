Vaccinarea împotriva Covid-19 în România. Ultimele cifre şi reacţii Vaccinarea impotriva Covid-19 in Romania. Ultimele cifre si reactii. „Situația vaccinarii in Romania pe grupe de varsta (20 mai, ora 12:00) 25.14% din populația eligibila (16+) este vaccinata cu cel puțin o doza (4.046.759 persoane); 19.18% din populația eligibila (16+) este vaccinata cu schema completa (3.085.925 persoane); 5.97% din populația eligibila (16+) este vaccinata cu […] Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

