Vaccinarea împotriva COVID-19: Doar 7.000 de români s-au imunizat, în ultimele 24 de ore Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 anunța ca doar 7.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, iar dintre acestea 1.089 s-au vaccinat cu prima doza. In total, au fost imunizate de la inceputul campaniei cu o doza un numar de 8.085.805 de persoane, iar 8.003.956 dintre acestea au schema completa de vaccinare. De asemenea, 2.441.077 de persoane au facut și doza a treia. Numarul total de doze administrate de vaccin impotriva COVID-19 (incepand cu data de 27 decembrie 2020) a ajuns la 16.535.444, potrivit datelor furnizate de Institutul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

