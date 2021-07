Stiri pe aceeasi tema

- Germania nu ''intentioneaza'' sa impuna vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19, a declarat marti cancelarul german Angela Merkel, mizand in continuare pe "bunavointa" pacientilor si "publicitatea" in favoarea vaccinurilor, potrivit France Presse. "Nu cred ca putem castiga incredere…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private in contextul in care infectiile in tara continu

- Grecia ia noi masuri in lupta impotriva pandemiei de COVID-19. Vaccinarea anti-COVID-19 va deveni obligatorie pentru anumite grupuri profesionale. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a facut anuntul oficial luni seara. Vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 va incepe in caminele de batrani, a declarat…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, a anuntat luni premierul elen Kyriakos Mitsotakis, potrivit EFE si Reuters. Seful…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, a anuntat luni premierul elen Kyriakos Mitsotakis, potrivit EFE si Reuters. Seful…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, a anuntat luni premierul elen Kyriakos Mitsotakis, informeaza Agerpres. Citește…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, a anuntat luni premierul elen Kyriakos Mitsotakis, potrivit EFE si Reuters. Seful…

- Vaccinarea impotriva coronavirusului este obligatorie pentru cetațenii peste 18 ani in Tadjikistan. Autoritatile din fosta republica sovietica Tadjikistan au decretat sambata vaccinarea obligatorie anticoronavirus pentru toate persoanele de peste 18 ani. „Vaccinarea impotriva coronavirusului este obligatorie…