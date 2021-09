Uite ca vaccinarea trebuie resetata cu orice preț. Fie și pentru ca statistica de peste nici doua luni jumatate sa poata justifica inaintarea in grad a ”parintelui vaccinarii”, Valeriu Gheorghița. Pentru ca, deși nu și l-a asumat și oficial ca fin, Nicolae Ionel Ciuca are in continuare mare grija de viitorul carierei protejatului sau. Ce […] The post Vaccinarea face minuni: Colonelul Gheorghița, general la rapel! first appeared on Ziarul National .