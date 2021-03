Vaccinarea cu AstraZeneca. Au primit prima doză, dar o refuză pe a doua Temerile legate de efectele adverse ale vaccinului de la AstraZeneca/Oxford i-au determinat pe mulți dintre romani sa se mai imunizeze cu acest ser. Sunt o mulțime de persoane care și-au anulat programarea de la vaccin. Exista și persoane care au primit prima doza de AstraZeneca și acum refuza sa o faca pe a doua. Medicul Valeriu Gheorghița explica ca exista o opțiune și pentru aceste persoane. Aceste persoane au posibilitatea sa reia procesul de imunizare cu un alt ser abia peste patru saptamani. „Schema recomandata de vaccinare sugereaza, cat se poate de clar, mentinerea acelui tip de vaccin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheroghita, a afirmat, marti seara, ca un interval de 4-8 saptamani este „rezonabil" pentru reluarea schemei de vaccinare pentru o persoana care decide sa refuze rapelul cu serul AstraZeneca. „Schema recomandata de vaccinare sugereaza cat se poate…

