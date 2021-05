Stiri pe aceeasi tema

- Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta din Capitala, a declarat vineri, la Digi24, ca este increzatoare ca romanii iși vor imuniza copiii, dupa ce autoritațile europene vor autoriza vaccinarea pentru categoria de varsta 12-16 ani.

- Evoluția epidemiei COVID-19 in Romania este pe un trend ascendent. „Imbunatațirea este evidenta”, spune doctorul Adrian Marinescu, de la spitalul Matei Balș din București. Dr. Octavian Jurma atrage atenția asupra pericolului tulpinii indiene și critica numarul scazut de teste, in timp ce doctorul Beatrice…

- Romanii care au cont in platforma de vaccinare pot programa la vaccinarea impotriva COVID-19 alte 1.000 de persoane. Autoritațile au luat decizia de a desființa pragul de maximum 9 oameni ce puteau fi programați de o persoana in platforma, intr-un moment in care numarul romanilor care se inscriu pe…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg s-a pronuntat, joi, in speta vaccinarii obligatorii. Astfel, vaccinarea obligatorie instituita de autoritatile unei tari este legala, a hotaratCEDO. Speta s-a constituit in urma unei plangeri formulate de familii din Cehia, care nu sunt de…

- Peste doua mii de cereri au fost depuse online in prima zi de inscriere in clasa intai a copiilor din Capitala. Autoritațile anunța ca toate solicitarile vor fi analizate in ordinea in care au fost depuse.

- Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta din Capitala, a declarat la Digi24 ca in opinia sa numarul de cazuri de infectare cu Covid este tot mai mare și exista doua situații: cea in care ajung in spital cazuri tot mai grave, dar și cea in care pacienții fie se testeaza cu teste rapide…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, atenționeaza ca romanii care s-au vaccinat nu pot sa nu mai poarte masca sau sa circule liberi pe strazi. Gheorghița a fost intrebat despre nerespectarea regulilor din Capitala. Citește și: ALERTA Tanar de 35 de ani, din Vaslui, MORT…

- ​Premierul Florin Cîțu afirma ca trebuie gasite soluții pentru cazurile punctuale în care masurile de prevenire a infectarii cu nou coronavirus nu sunt respectate, precizând ca românii care au respectat regulile nu trebuie sa aiba de suferit. „Nimeni nu este mai presus…