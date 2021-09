Vaccinarea copiilor sănătoşi NU ESTE RECOMANDATĂ! Comitetul stiintific care supravegheaza campania de vaccinare anti-COVID din Regatul Unit a anuntat ca nu recomanda vaccinarea tuturor copiilor cu varsta intre 12 si 15 ani impotriva COVID-19, preferand o abordare precauta in ceea ce-i priveste pe copiii aflati intr-o stare buna de sanatate din cauza incertitudinilor legate de impactul pe termen lung al efectelor secundare rare ale acestor vaccinuri, transmite vineri Reuters. Aceasta recomandare ar putea face ca Marea Britanie sa aiba o abordare diferita in ceea ce priveste vaccinarea copiilor prin comparatie cu Statele Unite, Israel si unele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

