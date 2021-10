Incepand cu luna decembrie ar putea incepe vaccinarea copiilor impotriva Covid-19, conform declarațiilor lui Valeriu Gheorghița. Vaccinul anti-COVID de la Pfizer va fi autorizat in curand in Europa pentru cei cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani, astfel, potrivit unor studii ar avea o eficiența de 100%. Totodata, coordonatorul campaniei de vaccinare a declarat ca imediat ce compania Pfizer primește aprobarea, in Romania se va da drumul imunizarii.