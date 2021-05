Premierul Florin Cițu a facut, luni, cateva referiri la campania de vaccinare impotriva COVID-19, cu accent pe vaccinarea in randul adolescenților, pas care sta sa inceapa. ”Avem in continuare o campanie de vaccinare in derulare și de maine (marți, 1 iunie-n.n) putem sa vaccinam și adolescenții. Ii incurajez pe parinți sa ia cea mai buna […] The post Vaccinarea antiCOVID in randul adolescenților. Cițu: ”Ii incurajez pe parinți sa ia cea mai buna decizie pentru copiii lor, dar...” - VIDEO first appeared on Ziarul National .