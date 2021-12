Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a indemnat joi tarile lumii sa dea dovada de mai multa ambitie pentru vaccinarea populatiei, apreciind totodata ca doar vaccinurile nu vor permite eradicarea pandemiei de COVID-19, informeaza AFP. Potrivit lui Guterres,…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, va asista la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing, in ciuda unui val de boicoturi, a anuntat purtatorul sau de cuvant.

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, va asista la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing, in ciuda unui val de boicoturi, a anuntat joi purtatorul sau de cuvant, citat de AFP. "Secretarul general a primit o invitatie din partea…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite a intrat in izolare pentru cateva zile, potrivit unor surse diplomatice de la New York. In varsta de 72 de ani, Antonio Guterres s-a aflat in apropierea unui oficial al ONU care s-a imbolnavit de Covid. Secretarul si-a anulat prezența la toate evenimentele,…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite-ONU, Antonio Guterres, s-a declarat luni „foarte preocupat” de izolarea Africii Australe, vizata de restrictii de calatorie ca reactie la noua varianta de COVID-19, Omicron, informeaza AFP. „Poporul african nu poate fi tras la raspundere pentru nivelul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel vineri la armata sudaneza "sa dea dovada de retinere" la manifestatiile asteptate sambata la Khartoum, unde opozantii loviturii de stat militare spera sa mobilizeze o multime impresionanta, relateaza AFP. "Fac apel la militari sa dea…

- Acapararea vaccinurilor impotriva coronavirusului de catre țarile bogate și distribuția inechitabila a acestuia la nivel global favorizeaza apariția noilor variante virale mai periculoase și este „o chestiune nu doar imorala ci și stupida”, spune secretarul general al Organizației Națiunilor Unite,…

- Statele Unite si China trebuie sa actioneze rapid pentru a evita "confruntarea" care ar putea declansa un nou Razboi Rece, afirma secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, pledand pentru reluarea dialogului dintre Washington si Beijing. "Din pacate, acum avem doar confruntare"…