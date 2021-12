Deși unii se plang de doza trei de vaccin anti-COVID, ar trebui sa știe ca aceasta nu va fi ultima și ca e probabil ca vaccinarea anti-COVID sa fie necesara in fiecare an. Producatorul primului ser autorizat, Pfizer, considera ca vaccinul reprezinta principala arma in lupta impotriva pandemiei și, cel mai probabil, va trebui folosita in fiecare an. „Nu stim exact cat dureaza protectia oferita de doza trei, doza booster. Sunt foarte increzator ca rezista cel putin 12 luni, dar nu cu certitudine. Daca ar fi sa presupun, in baza a tot ce stim pana acum, as spune ca cel mai probabil va fi necesara…