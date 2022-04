Vaccinarea anti-COVID se va face exclusiv la medicul de familie, de la 1 iulie. Vor mai fi valabile și consultațiile la distanță Guvernul a adoptat in ședința de vineri un proiect care prevede ca vaccinarea impotriva coronavirusului se va face exclusiv la medicul de familie, de la 1 iulie. Ordonanța adoptata mai prevede ca medicii de familie și medicii din ambulatoriul clinic de specialitate pot acorda in continuare consultații medicale la distanța pentru pacienții cu afecțiuni cronice și […] The post Vaccinarea anti-COVID se va face exclusiv la medicul de familie, de la 1 iulie. Vor mai fi valabile și consultațiile la distanța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea anti-COVID, doar in cabinetele medicilor de familie incepand cu 1 iulie. Guvernul a adoptat ordonanța de urgența Vaccinarea anti-COVID, doar in cabinetele medicilor de familie incepand cu 1 iulie. Guvernul a adoptat ordonanța de urgența Guvernul a adoptat joi, 14 aprilie, proiectul de ordonanța…

- Incepand cu data de 1 iulie, vaccinarea impotriva COVID-19 se va putea face exclusiv in cabinetele medicilor de familie, se arata in proiectul de Ordonanța de Urgența a guvernului care a fost aprobat, joi, 14 aprilie. Documentul mai prevede faptul ca persoanele care se vor imuniza cu schema completa…

- Toate centrele de vaccinare impotriva COVID-19 din afara spitalelor urmeaza sa fie inchise in urmatoarele 30 de zile, prevede un proiect de Ordonanța de Urgența aflat pe agenda ședinței de Guvern de astazi. De asemenea, incepand cu data de 1 iulie, vaccinarea impotriva COVID-19 se va putea face exclusiv…

- Austria va anula aproape toate restrictiile anti-COVID-19 pe 5 martie, cu exceptia obligativitatii de purtare a mastii sanitare in anumite spatii, a anuntat miercuri Guvernul de la Viena, citat de DPA. Regula privind inchiderea mai devreme a barurilor si a restaurantelor a fost anulata, cluburile de…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, luni, ca sunt discuții privind inchiderea centrelor de vaccinare, urmand ca vaccinarea impotriva COVID-10 sa se faca doar la medicii de familie, așa cum se intampla cu toate vaccinurile. „Centrele de vaccinare iși au rostul atunci cand discuți de o urgența…

- Medicii de familie se plang ca tot ei vor fi cei care vor elibera dovada ieșirii din perioada de izolare pentru persoanele care au avut contact direct cu cineva infectat cu coronavirus. Ei susțin ca este inca o birocrație in plus, deoarece in aplicația Corona forms se vede clar perioada in care pacienții…

- PSD a transmis, miercuri, ca nu este mulțumit cu forma ordonanței de urgența pe care Guvernul a adoptat-o ieri, in scopul limitarii creșterii facturilor la energie și gaze. “Miniștrii PSD au propus o soluție juridica prin care compensarea facturilor sa se aplice inca de la 1 ianuarie, varianta pe care…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 a copiilor din grupa de varsta 5-11 ani a inceput, miercuri, in Romania. 220 de cabinete de vaccinare pediatrice distribuite pe intreg teritoriul țarii sunt disponibile in acest moment, iar harta acestora poate fi consultata in platforma de programare. De astazi, de la…