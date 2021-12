Peste 32.700 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore in Romania, iar de la debutul campaniei de imunizare s-a ajuns la un numar de 7.791.948 de persoane vaccinate, 7.523.356 dintre acestea cu schema de doua doze, iar 1.654.532 au facut și a treia doza. Conform informațiilor transmise duminica seara de Comitetul […] The post Vaccinarea anti-COVID: Peste 32.700 de romani s-au imunizat in ultimele 24 de ore, doar 6.000 cu prima doza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .