Vaccinarea anti-COVID pentru angajații din domeniul sanitar a devenit obligatorie în această țară Vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, a anuntat luni premierul elen Kyriakos Mitsotakis, potrivit EFE si Reuters. Seful guvernului de la Atena a subliniat ca doar persoanele vaccinate pot beneficia de deschiderea industriei hoteliere si de cea a ospitalitatii, intr-un efort al autoritatilor de a obtine imunitatea de grup pana in toamna. Personalul din caminele de batrani care nu s-a vaccinat pana in prezent va trebui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, a anuntat luni premierul elen Kyriakos Mitsotakis, informeaza Agerpres. Citește…

- Seful guvernului de la Atena, Kyriakos Mitsotakis, a subliniat ca doar persoanele vaccinate pot beneficia de deschiderea industriei hoteliere si de cea a ospitalitatii, intr-un efort al autoritatilor de a obtine imunitatea de grup pana in toamna.Personalul din caminele de batrani care nu s-a vaccinat…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a facut anuntul oficial luni seara. Vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, a anuntat…

- Premierul elen Kyriakos Mitsotakis a anunțat luni ca vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private. Masura a fost luata in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, potrivit…

- Grecia ia noi masuri in lupta impotriva pandemiei de COVID-19. Vaccinarea anti-COVID-19 va deveni obligatorie pentru anumite grupuri profesionale. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a facut anuntul oficial luni seara. Vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 va incepe in caminele de batrani, a declarat…

- Guvernul de la Atena a precizat, joi, ca vaccinarea anti-COVID-19 pentru anumite categorii profesionale va deveni obligatorie in Grecia, anunțul oficial urmand a fi facut saptamana viitoare, informeaza Reuters, citata de Agerpres . „Guvernul a primit recomandari relevante de la Comitetul national pentru…

- Franta pregateste un proiect de lege pentru a obliga lucratorii din sectorul sanatatii sa se vaccineze pentru Covid-19. Grecia va anunta saptamana viitoare categoriile profesionale pentru care vaccinarea anti-COVID-19 va deveni obligatorie, a precizat joi Guvernul de la Atena, dupa cresterea recenta…

- Guvernul britanic are in vederea impunerea obligativitatii vaccinarii impotriva COVID-19 pentru personalul medical, in incercarea de a stopa infectiile din mediul spitalicesc, a declarat duminica secretarul de stat pentru vaccinarea anti-COVID-19, Nadhim Zahawi, transmite Reuters, citata de Agerpres.