Vaccinarea anti-Covid, obligatorie de la vârsta de 12 ani? Academiile de medicina si de farmacie din Franța sustin ca obligativitatea vaccinarii impotriva Covid-19 a populatiei incepand cu varsta de 12 ani este singura optiune realista pentru a pune capat pandemiei. Cele doua instituții au emis un comunicat de presa comun in care explica importanța vaccinarii anti-coronavirus de la o varsta așa de frageda. „In ceea ce priveste totalul populatiei cu varsta de cel putin 12 ani, obligativitatea vaccinarii impotriva Covid-19 reprezinta singura optiune realista in ceea ce priveste responsabilitatea personala si angajamentul solidar de mentinere a sanatatii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

