- Prima zi de relaxare din Romania, de sambata, 15 mai, a umplut parcurile si zonele de promenada de oameni care nici nu mai vor sa auda de masca. Cozile la centrele de vaccinare nu sunt insa o obisnuinta in Olt.

- Vaccinarea impotriva COVID-19 in cabinetele medicilor de familie incepe miercuri. 3.035 de medici de familie din toata țara participa la campania de vaccinare, a anunțat Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Imunizare se face cu Johnson & Johnson. CITESTE SI Dr. Gabriel Copciag, director…

- Vaccinarea anti COVID prinde viteza in Uniunea Europeana. La Bruxelles s-a stabilit un obiectiv ambițios: vaccinarea a peste 70 la suta din populație pana la sfarșitul lui iulie, iar Comisia Europeana da asigurari ca vor fi doze suficiente de vaccin.

- CHIȘINAU, 6 apr - Sputnik. Nici 2% din cetațenii moldoveni au primit vaccinul impotriva COVID-19. Este vorba de un numar de 50 410 persoane, ce reprezinta peste 1,5 procente din populația țarii. © Sputnik / Магда ГибеллиRusia va oferi Moldovei 180 de mii de doze de vaccin ”Sputnik-V” Informațiile…

- Județul Alba, in TOPUL persoanelor interesate de vaccinarea anti-COVID. Suceava, la COADA clasamentului Noi vești despre campania de vaccinare. Județul Cluj se situeaza pe primul loc in ceea ce privește interesul pentru vaccinare, cu o rata de 7,85%, in funcție de numarul persoanelor inscrise pe listele…

- Romania este in grafic in privința campaniei de vaccinare, ba chiar a reușit sa atinga mai repede cateva obiective importante, a declarat la RFI Andrei Baciu, vicepreședintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 și secretar de stat in Ministerul Sanatații.…

- Potrivit Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), barbatul a fost vaccinat la data de 16 martie, in urma vaccinării lucrătorilor medicali, reieșind din dozele de vaccin rămase și evaluând riscul pierderii dozelor, cu vaccinul Astra-Zeneca (Lot CTMAV 503).Timp de 15 minute…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) anunța ca de sambata, 27 februarie 2021, persoanele vulnerabile se pot programa pentru imunizare cu vaccinul Pfizer/BioNTech.