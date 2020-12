Vaccinul impotriva COVID dezvoltat de Pfizer și BioNTech va putea primi autorizarea in UE pana la finalul anului, in vreme ce serul celor de la Moderna va putea primi unda verde la inceputul lui 2021, ceea ce inseamna ca debutul campaniei de vaccinare in statele membre va avea loc cel mai devreme in ianuarie, scriu AFP, Reuters și Financial Times. Marea Britanie și SUA sunt ceva mai grabite și in vreme ce Londra ar putea autoriza primul vaccin chiar saptamana aceasta, Washingtonul ar putea face un pas similar la jumatatea lunii.Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a anunțat, marți, ca va…