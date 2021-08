Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea in armata SUA devine obligatorie, dupa omologarea definitiva a vaccinului anti-Covid dezvoltat de Pfizer si BioNTech, care a fost anunțata luni. „Acum ca vaccinul Pfizer a fost aprobat, Ministerul va difuza o directiva prin care impune personalului sa se vaccineze”, a declarat purtatorul…

- Vaccinarea militarilor din cadrul armatei americane devine obligatorie, dupa omologarea definitiva a vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer si BioNTech, potrivit NBC, citat de News.ro. „Acum ca vaccinul Pfizer a fost aprobat, Ministerul va difuza o directiva prin care impune personalului sa se…

- Oficialii din sanatate si expertii medicali americani este asteptat sa recomande ca cei mai multi americani eligibili spre a fi vaccinati anti-Covid ar trebui sa primeasca o doza suplimentara la opt luni dupa cea de-a doua doza, potrivit unor surse citate de nbcnews.com și news.ro. Liniile directoare,…

- 16.671 de persoane au fost vaccinate impotriva coronavirusului in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise, marți, 20 iulie, de Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Peste 3.000 de persoane in plus s-au prezentat la vaccinare comparativ…

- Oamenii care au primit vaccinul Johnson & Johnson ar putea avea nevoie de un rapel cu un vaccin ARNm al Pfizer/BioNTech sau Moderna. Acest lucru va fi necesar din cauza raspandirii masive a variantei Delta a coronavirus, informeaza experții in boli infecțioase din SUA. Discuțiile in acest sens au la…

- Puțin peste 29.000 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor oficiale transmise, joi, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. In ultimele 24 de ore, 12.504 persoane s-au vaccinat cu prima doza, in timp ce 16.498 au efectuat rapelul.…

- Ministerul israelian al Sanatatii a constatat ca numarul mic de cazuri de inflamatie cardiaca, observate mai ales la persoane tinere vaccinate cu vaccinul pentru Covid-19 al Pfizer, au probabil legatura cu vaccinarea, transmite Reuters. Pfizer a anuntat intr-un comunicat ca are cunostinta despre observatiile…

- Mai mult de jumatate din populația adulta din Statele Unite a fost complet vaccinata, conform datelor Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA. Datele se refera la persoanele vaccinate cu doua doze Moderna sau Pfizer/BioNTech, precum si cu vaccinul monodoza Johnson & Johnson pana…