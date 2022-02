Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea împotriva COVID-19 devine obligatorie de astazi în Austria. Noua lege care a intrat în vigoare vizeaza toate persoanele în vârsta de peste 18 ani. Mai multe țari au introdus obligativitatea vaccinarii pentru persoanele în vârsta sau personalul…

- Masura va intra in vigoare incepand cu 16 ianuarie. Oricine din grupa respectiva de varsta care nu este vaccinat risca o amenda de 100 de euro.Grecia devine a doua țara europeana, dupa Austria, care face vaccinarea obligatorie. Aproximativ doua treimi din populația Greciei de aproape 11 milioane este…

- Slovacia a anuntat ca a introdus luni restrictii pentru persoanele nevaccinate impotriva COVID-19, in timp ce tara din Europa Centrala se confrunta cu una dintre cele mai mari rate de incidenta din lume, informeaza Agerpres . ”Am optat pentru o izolare riguroasa a persoanelor nevaccinate, deoarece trebuie…

- Austria urmeaza sa impuna vaccinarea obligatorie impotriva covid-19 - incepand de la 1 februarie -, a anuntat vineri cancelarul Alexander Schallenberg intr-o conferinta de presa in Tirol, in urma unor discutii c