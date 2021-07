Vaccinarea anti-Covid devine, din 15 august, obligatorie pentru personalul medical

Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta guvernamentala prin care administrarea primelor doua doze de vaccin anti-COVID va deveni obligatorie pentru tot personalul sanitar in Ungaria intra in vigoare la jumatatea lunii august, anunta MTI. Administrarea celei de-a treia doze de vaccin nu va fi obligatorie pentru personalul sanitar.

- O ordonanța guvernamentala prin care administrarea primelor doua doze de vaccin anti-COVID va deveni obligatorie pentru tot personalul sanitar in Ungaria intra in vigoare din 15 august, anunta MTI, citat de News.ro . Agnes Galgoczi, seful departamentului de epidemiologie din cadrul Centrului National…

- Toți angajații Google și Facebook care vin fizic la birou pentru a munci sunt obligați sa se vaccineze anti-coronavirus. Facebook si Google au anuntat ca totii angajatii care vor lucra din birourile celor doua companii vor trebui, in mod obligatoriu, sa se vaccineze, transmite News.ro. Sundar Pichai,…

- Ungaria si Letonia se alatura statelor care impun vaccinarea obligatorie pentru personalul medical. In plus, de la intai august, Budapesta va oferi a treia doza de vaccin si va trece la imunizarea copiilor in scoli.

- Din 15 septembrie, personalul medical care nu se va vaccina, nu va mai putea lucra si nu va mai fi platit, a anuntat, luni, ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran."Incepand din 15 septembrie, daca lucrezi in domeniul sanitar si nu esti vaccinat, nu vei mai putea munci si nu vei mai fi platit",…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, a anuntat luni premierul elen Kyriakos Mitsotakis, potrivit EFE si Reuters. Seful…

- Guvernul britanic are in vederea impunerea obligativitatii vaccinarii impotriva COVID-19 pentru personalul medical, in incercarea de a stopa infectiile din mediul spitalicesc, a declarat duminica secretarul de stat pentru vaccinarea anti-COVID-19, Nadhim Zahawi, transmite agenția Reuters, citata de…

- Guvernul britanic are in vederea impunerea obligativitatii vaccinarii impotriva COVID-19 pentru personalul medical, in incercarea de a stopa infectiile din mediul spitalicesc, a declarat duminica secretarul de stat pentru vaccinarea anti-COVID-19, Nadhim Zahawi, transmite Reuters, citata de Agerpres.