Vaccinarea anti-COVID-19 trece la medicii de familie

- Procesul de imunizare in țara noastra a cam stopat in ultima vreme, astfel ca noul șef al campaniei de vaccinare, Andrei Baciu, a anunțat ca imunizarea se va muta cat de curand la medicii de familie. ,,Am convocat azi prima ședința a CNCAV in calitate de președinte, cu o agenda axata pe transferul activitații…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, noul președinte CNCAV, a transmis ca vaccinarea anti-COVID va intra in procedura similara cu vaccinarea pentru prevenirea altor boli.

- Activitatile de vaccinare impotriva noului coronavirus desfasurate de catre Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19 vor fi transferate in urmatoarele saptamani catre Programul National de Vaccinare al Ministerului Sanatatii, desfasurat prin cabinetele…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 informeaza ca, in urmatoarele saptamani, vaccinarea anti-COVID, coordonata acum de CNCAV, se va transfera catre Programul Național de Vaccinare al Ministerului Sanatații, desfașurat prin cabinetele medicilor de familie.…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 informeaza ca, in urmatoarele saptamani, vaccinarea anti-COVID, coordonata acum de CNCAV, se va transfera catre Programul Național de Vaccinare al Ministerului Sanatații, desfașurat prin cabinetele medicilor de familie.…

- Alexandru Rafila a declarat, luni, intr-o conferința de presa, ca sunt discuții ca vaccinarea impotriva Covid-19 sa se faca in viitor doar la medicii de familie. „Pe masura ce se inchid centrele, trebuie sa avem o alternativa unde oamenii sa se poata vaccina”, a precizat ministrul. ,,In momentul de…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus luni ca sunt discuții privitoare la faptul ca vaccinarea impotriva Covid se va face in viitor doar la medicii de familie „Da, exista astfel de discuții. Centrele de vaccinare iși au rostul atunci cand discuți de o urgența de sanatate publica, cand trebuie…

- N.Dumitrescu Prin intermediul unui comunicat de presa, prefectul județului Prahova, Virgiliu Nanu, a ținut sa faca un apel catre medicii de familie pentru a se implica, intr-un numar mai mare, și in procesul de testare a populației. Potrivit Instituției Prefectului, prin aceasta implicare, medicii de…