- „Impreuna cu colega mea, secretar de stat Adriana Pistol, am avut azi o ședința cu reprezentanții medicilor de familie despre integrarea activitații de vaccinare anti-COVID-19 in Programul de Vaccinare al Ministerului Sanatații.I-am informat pe toți colegii ca misiunea Comitetului Național de Coordonare…

- Vaccinarea anti-COVID-19 se va face in principal la cabinetele medicilor de familie, a afirmat, joi, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu. “I-am informat pe toti colegii ca misiunea Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea se va incheia in saptamanile…

- Misiunea CNCAV se va incheia in urmatoarele saptamani, iar vaccinarea anti-COVID-19 se va face in principal la cabinetele medicilor de familie, afirma joi secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu. Presedintele Comitetului national privind vaccinarea anti-COVID a avut o sedinta cu reprezentantii…

- Presedintele CNCAV, Andrei Baciu, a discutat, miercuri, cu medicii de familie despre integrarea activitatii de vaccinare in Programul Ministerului Sanatatii. „Misiunea Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea se va incheia in saptamanile viitoare”, a transmis Baciu.…

- Reprezentantul Ministrului Sanatații, secretarul de stat dr. Andrei Baciu a fost numit in locul reprezentantului MApN, dr. Valeriu Gheorghița, in funcția de președinte al Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV). Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 590,…

- Actualizare zilnica 05 03 ndash; evidenta persoanelor vaccinate impotriva COVID 19Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV a prezentat sambata, 5 martie 2022, bilantul in ceea ce priveste imunizarea populatiei.Raportul pus la dispozitie de Grupul de…

- Actualizare zilnica 09 01 ndash; evidenta persoanelor vaccinate impotriva COVID 19Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV a prezentat sambata, 09 ianuarie 2022, bilantul in ceea ce priveste imunizarea populatiei. Potrivit datelor puse la dispozitia…

- Doar puțin peste 25.000 de persoane au ales sa se imunizeze in ultimele 24 de ore, potrivit Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP-CNSCBT), prin…