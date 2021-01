Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 60.000 de romani au fost vaccinați pana miercuri cu serul Pfizer / BioNTech, iar 202 au avut reacții adverse minore, a transmis Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea. Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, prin…

- In timp ce Florin Cițu anunța ca Romania va vaccina 150.000 de persoane pe zi, realitatea este cu totul alta. Aproape 60.000 de romani au fost vaccinați pana miercuri cu serul Pfizer / BioNTech, iar 202 au avut reacții adverse minore, a transmis Comitetul Național de coordonare a activitaților privind…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de Institutul Național de Sanatate Publica, prinaplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor,situația din ziua de 4 ianuarie…

- Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) precizeaza ca, dupa vaccinarea a peste 10.200 de persoane, nu s-au inregistrat cazuri de reactii adverse severe si nici cazuri de deces. Pana in prezent, au fost inregistrate doar raportate 26 de reactii…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, miercuri, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate alte 2.888 de persoane, astfel ca numarul total a ajuns la 5.666. In acelasi interval, au fost inregistrate 10 reactii adverse comune si minore.

- Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor, situația vaccinarilor din ziua de 30 decembrie, ora 17.00, este: 1.…

- Campania naționala de vaccinare este aproape de linia de start, iar autoritațile preconizeaza ca primele doze de vaccin anti-COVID-19 vor sosi în România în ultimele zile ale acestui an. Având în vedere ca…

- In contextul in care campania de vaccinare urmeaza sa inceapa la nivel european, inclusiv in Romania, specialiștii in sanatate publica fac mai multe precizari cu privire la posibilele reacții alergice care pot sa apara imediat dupa imunizare. Statele din UE vor demara vaccinarea populației imediat dupa…