Vaccinarea americanilor va începe peste două săptămâni „In termen de 24 de ore de la aprobare, vaccinul va fi mutat și localizat in locațiile anunțate de fiecare stat”, a declarat dr. Moncef Slaoui, consilier științific șef pentru programul de vaccinare „Operațiunea Warp Speed” a guvernului, a declarat pentru NBC „Meet the Press”, preluat de Reuters. Efortul de lansare a vaccinurilor in intreaga […] The post Vaccinarea americanilor va incepe peste doua saptamani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

