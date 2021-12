Vaccinare perpetuă: Decizia luată în UE - Valabilitatea permisului COVID-19 va fi limitată la 9 luni / SURSE Țarile Uniunii Europene sunt așteptate sa cada de acord sa limiteze la noua luni durata certificatelor COVID-19 pentru calatoriile in interiorul blocului comunitar, au declarat pentru Reuters trei surse din UE, insa unele state sunt ingrijorate ca o astfel de limita ar putea impiedica calatoriile. Separat, executivul UE a propus joi, in cadrul unei reuniuni interne cu experți in sanatate din statele membre, sa impuna teste PCR tuturor calatorilor care sosesc din afara blocului, au declarat doua dintre surse, o masura determinata de lipsa de informații ferme pana in prezent cu privire… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Țarile Uniunii Europene sunt așteptate sa cada de acord sa limiteze la noua luni durata certificatelor COVID-19 pentru calatoriile in interiorul blocului comunitar, au declarat pentru Reuters trei surse din UE, insa unele state sunt ingrijorate ca o astfel de limita ar putea impiedica calatoriile.

- Tarile Uniunii Europene sunt asteptate sa cada de acord sa limiteze la noua luni durata certificatelor COVID-19 pentru calatoriile in interiorul blocului comunitar, au declarat pentru Reuters trei surse din UE, insa unele state sunt ingrijorate ca o astfel de limita ar putea impiedica calatoriile.

- Țarile Uniunii Europene sunt așteptate sa cada de acord sa limiteze la noua luni durata certificatelor COVID-19 pentru calatoriile in interiorul blocului comunitar, au declarat pentru Reuters trei surse din...

- Țarile Uniunii Europene sunt așteptate sa limiteze la noua luni durata certificatelor COVID-19 pentru calatorii, au declarat pentru Reuters doua surse din UE, în timp ce continua discuțiile privind restricțiile pentru calatorii din afara blocului comunitar. Comisia Europeana, executivul…

- Ministrul francez al educației, Jean-Michel Blanquer a anunțat, marți, in parlamentul de la Paris, ca aproximativ 80 la suta dintre adolescenții cu varste cuprinse intre 12 și 17 ani au fost imunizați cu serul anti-covid, potrivit Reuters, citat de Agerpres. Dintre aceștia, 76% au primit ambele doze…

- Orasul australian Sydney va iesi saptamana viitoare dintr-o carantina (lockdown) de aproape patru luni, dupa ce rata de vaccinare a rezidentilor sai va atinge pragul de 70%, informeaza Reuters.Persoanele vaccinate cu schema completa din statul australian New South Wales (NSW) vor putea sa isi paraseasca…

- Sute de protestatari au manifestat sambata impotriva introducerii unui "permis corona" in Tarile de Jos, in conditiile in care dovada vaccinarii COVID-19 a devenit obligatorie pentru a intra in baruri, restaurante, teatre si alte locuri, informeaza Reuters. La cateva ore dupa ce a intrat in…

- Cancelarul Angela Merkel i-a indemnat duminica pe germani sa profite de campania de vaccinare impotriva COVID-19 care va incepe luni si in care inocularea se va putea face fara programare in magazine, moschei sau pe terenurile de fotbal, relateaza Reuters. Ingrijorat ca rata de vaccinare de circa 62%…