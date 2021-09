Dupa ce s-a aflat ca in bilanțul COVID de miercuri au fost raportate peste 4.004 de cazuri noi, așadar ca s-a depașit pragul a 4.000 de noi infectari, nu sunt puțini cei care se intreaba ce se va intampla in perioada urmatoare, in cazul in care aceste cifre vor continua sa creasca. In tot acest […] The post Vaccinare obligatorie? Reacția profesorului Rafila dupa ce l-a auzit pe Tataru: Trebuie sa cantarim foarte bine cuvintele first appeared on Ziarul National .