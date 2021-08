VACCINARE – Maramureșul a trecut de 200.000 de persoane vaccinate Pana in prezent au fost imunizate in județul Maramureș, incepand cu data de 27 decembrie 2020, un numar de 211.151 persoane, din care cu prima doza sunt 113.482 persoane, iar cu a doua doza 97.669 persoane. Potrivit datelor oferite de Prefectura Maramureș, cu vaccinul Pfizer-BioNTech au fost imunizate 178.133 persoane, cu vaccinul Moderna 6.293 persoane, cu vaccinul AstraZeneca 14.007 persoane, iar cu vaccinul Johnson & Johnson 12.718 persoane. Autoritațile subliniaza, de asemenea, ca s-au imunizat, pana in prezent, 3.302 persoane angajate in cadrul unor operatori/agenți economici privați. In… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

