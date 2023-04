Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de familie din Romania i-au scris președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca sa o atenționeze ca implementarea PNRR nu merge conform graficelor și ca exista riscul ca anumite finanțari pe sanatate sa fie pierdute, așa cum s-a intamplat in trecut la accesarea fondurilor europene.…

- Europarlamentarul Cristian Busoi (PNL) a facut vineri, la Brasov, un apel catre directorii de spitale sa aplice pe programul de digitalizare din PNRR, care are un buget total de 400 de milioane de euro.

- Pentru ca, așa cum a declarat și Alexandru Rafila, nu exista mijloace legale pentru a-i obliga pe medici sa lucreze ori la stat, ori la privat, Ministerul Sanatații a gasit o alta soluție. Medicii din spitale sa lucreze tot la stat, dar in afara programului, iar pacienții sa plateasca pentru aceste…

- INCOMPETENȚA AUTORITAȚILOR, bebelușii nu pot fi imunizati cu vaccinul rujeolic-ruebolic-oreion, Ministerul Sanatații nu a achizitionat serul la timp, sunt sute de bebeluși in toata Romania nevaccinați. Medicii de familie obișnuiesc sa faca din timp solicitare pentru vaccinul ROR, iar ministerul se…

- In urma deciziei Comitetului Național de Vaccinologie, in mod similar cu alte țari europene, noul vaccin COVID-19 (COMIRNATY ORIGINAL / OMICRON BA.4-5-Pfizer BioNTech) va fi disponibil incepand de maine, 27 ianuarie 2023, și pentru persoanele care doresc sa se vaccineze pentru prima data. Pana in prezent,…