- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a explicat, luni, la finalul ședinței conducerii PSD, in ce condiții va fi introdus certificatul verde la locul de munca și a insistat, raspunzand intrebarilor jurnaliștilor, ca vaccinarea este voluntara, nu obligatorie. “E vorba despre realizarea cadrului legal…

- Ministerul Sanatații vrea ca testarea persoanelor suspecte de COVID-19 sa se poata face și in cabinetele medicilor de familie, iar tratamentul pacienților infectați sa fie facut in regim ambulatoriu. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila a avut astazi, o prima intalnire cu reprezentanții societaților…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, ca “vaccinarea trebuie sa fie un act voluntar”. El a fost fost intrebat de un reporter despre declarația președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind posibilitatea introducerii obligativitații vaccinarii anti-COVID. “Sunt tot…

- Ministrul propus al Sanatatii, Alexandru Rafila, a anunțat, marți, ca, cel mai probabil, valul cinci nu poate fi evitat, fiind necesara testarea in masa. ”Am in program cresterea accesibilitatii la testare, mai ales in mediul rural. Orice persoana care banuieste ca este infectata trebuie sa se testeze.…

- Un nou record a fost inregistrat la maratonul de vaccinare din Capitala, care a avut loc in weekend. Zeci de mii de oameni au luat cu asalt centrele de vaccinare amenajate special in cadrul campaniei. Astfel, potrivit CNCAV, 40.059 de persoane s-au vaccinat in București, in intervalul 12 noiembrie ora…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, luni, ca va propune ca școlile sa fie deschise fizic daca rata de infectare in localitate este sub 3 la mie. Astfel, in aceste condiții se va renunța la pragul de vaccinare de 60% a personalului din unitațile de invațamant respective. „In masura in care…

- Ministrul Sanatații, Cseke Attila, susține ca scaderea din ultimele zile a numarului de persoane care se vaccineaza este legata de faptul ca legea certificatului verde a fost respinsa in Parlament. ”Daca ne uitam la succesiunea evenimentelor și a zilelor, vedem ca am avut o acoperire care nu a fost…

- Parchetul General anunța ca a deschis, joi, un dosar penal in urma incidentelor de la Rachiteni, in care a fost implicata senatoarea Diana Șoșoaca. Dosarul se afla la Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și a fost deschis…