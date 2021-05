Stiri pe aceeasi tema

- Peste 120 de persoane au venit, sambata, pana la orele pranzului, la centrul de vaccinare fara programare de tip drive-thru care functioneaza de dimineata in parcarea centrului comercial "ERA Shopping Park" din Iasi, a declarat prefectul Marian Grigoras. Centrul de vaccinare fara programare de tip…

- Peste 80 de persoane care nu erau programate s-au prezentat, sambata dimineata, pentru a fi imunizate in centrul de vaccinare deschis la Ateneul "Nicolae Balanescu" din Giurgiu. Numarul celor imunizati fara a fi fost programati, in prima parte a zilei de sambata, depaseste numarul celor care erau…

- Peste 550 de persoane s-au vaccinat in cadrul campaniei de imunizare fara programare lansata la Casa de Cultura a Studentilor din Iasi, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP). Conform statisticilor institutiei, din data de 5 mai, de cand a fost deschis centrul de vaccinare fara…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei s-au vaccinat impotriva Covid-19, cu ambele doze, 3.491.189 persoane. In ultimele 24 de ore s-au vaccinat 100.454 de persoane. Grupul de Comunicare al CNCAV The post Campanie vaccinare: Cate persoane s-au vaccinat pana acum in Romania appeared first on Puterea.ro…

- 300 de oameni au fost imunizati anti Covid in prima zi de vaccinare fara programare prealabila, la punctul de la Spitalul Militar Craiova. Campania de vaccinare cu prezentare directa, doar cu buletinul, continua in toate spitalele militare din tara si se va incheia marti, 11 mai. Centrul de vaccinare…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii si STS au lansat harta interactiva a centrelor de vaccinare, pe tipuri de vaccin, astfel incat orice persoana interesta poate vedea in platforma de vaccinare ce vaccin este folosit la fiecare centru, cate locuri sunt disponibile si cate persoane sunt pe listele de…

- Din 15 martie, a devenit funcțional și centrul de vaccinare din comuna Razvad. Centru a primit aproximativ 500 de doze, Post-ul A devenit funcțional și Centrul de Vaccinare de la Razvad. Cate persoane s-au vaccinat in prima zi apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Eveniment Doua puncte de vaccinare, la Centrul din incinta Școlii nr. 6 Alexandria martie 2, 2021 12:54 Incepand de luni, 1 martie, in cadrul Centrului de vaccinare din incinta Școlii Nr. 6 Alexandria a fost amenajat și dotat un al doilea punct de vaccinare care respecta reglementarile legale in…